PARIGI COME MILANO

Le stesse scene già viste a Milano, dieci giorni dopo: a Parigi è scattato il panico tra i tanti lavoratori e studenti fuorisede, dopo l'annuncio del presidente Emmanuel Macron sul divieto di spostamenti in Francia a partire dalle 12 di ieri per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Per tutta la mattinata di ieri, migliaia di persone si sono riversate nella stazione di Montparnasse, pronte a lasciare in treno la capitale. Molti di loro sono studenti e lavoratori fuorisede, provenienti per lo più da piccoli centri delle altre regioni transalpine, e pronti a tornare nei paesi d'origine per ricongiungersi alle famiglie.

Le persone in fuga avevano diversi bagagli, alcuni anche piuttosto vistosi: un segno, questo, che difficilmente il ritorno a Parigi avverrà a breve. Le scene di panico preoccupano molto le autorità francesi, per due motivi: da un lato si teme che l'affollamento delle stazioni possa aumentare i casi di contagio, dall'altro non è escluso che chi sia stato già contagiato possa veicolare il virus fino ai centri più piccoli e remoti del paese.

La situazione in Francia è già critica: mentre il ministro delle Finanze, Le Maire, ha varato un piano di aiuti per imprese e lavoratori da 45 miliardi di euro, i reparti di rianimazione sono già saturi nella regione più colpita, quella dell'Alto Reno.

«Siamo in una guerra sanitaria: non combattiamo contro un esercito, ma contro un nemico invisibile e inafferrabile, che avanza già tra noi», ha dichiarato Macron nell'annunciare le restrizioni, valide per almeno due settimane, alla libertà di spostamenti, disposte secondo il modello italiano'. Un modello che sta facendo scuola un po' ovunque e che, a quanto pare, viene imitato negli aspetti positivi come nelle reazioni negative, come la fuga dalla Lombardia alle regioni meridionali degli ultimi due fine settimana.

