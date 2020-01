PARI il nuovo percorso tra generi, diritti e doveri

Federica Piccini

Arrampicate orizzontali, cambi di ruota o pannolino, sfide e giochi interattivi. Senza distinzione di genere. Oltre seimila visitatori hanno già scoperto PARI, il nuovo percorso sviluppato per riflettere e approfondire il tema delle pari opportunità. Undici postazioni interattive ispirate al learning by doing per un percorso diviso in tre macrotemi. Diritti e doveri, uguaglianza e unicità, stereotipi. Ciascuna attività è nata per incoraggiare sia le bambine che i bambini alle carriere scientifiche e ingegneristiche, agli sport e agli hobby. Lungo il percorso Stereotipi ci si imbatte in Non piangere come una femminuccia. Non fare il maschiaccio, un gioco per spiegare ai bambini che le emozioni non hanno genere. In Uguaglianza e unicità si trova Uguali e diversi - Studio, stipendio e carriera nel corso del quale si sceglie una professione, tra medicina, giornalismo, architettura, aerospazio e sport, e si scopre che i maschi guadagnano più delle femmine. In Diritti e doveri ci si confronta con Scegli cosa vuoi imparare Più cose fai, più cose sai Saper cambiare uno pneumatico o un pannolino ad un neonato sono abilità da acquisire senza paure, senza limiti di genere. E per mamma e papà il totem Consigli per crescere, dodici consigli per riflettere e prendere spunto.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

