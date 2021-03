Parentopoli, si dimette la compagna di Lemmetti

Parentopoli a 5 Stelle, un passo indietro dopo l'ira di Virginia Raggi: si è infatti dimessa Silvia Di Manno, compagna dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, che era stata da poco assunta nello staff di Luca Montuori, assessore all'Urbanistica.

Il caso era emerso due giorni fa, dopo che una votazione di Giunta aveva deliberato l'assunzione della compagna dell'assessore che dopo aver lavorato nell'amministrazione Nogarin a Livorno era stato portato a Roma per volere dei vertici M5S. A quella votazione non aveva partecipato però la sindaca Virginia Raggi, che dopo aver saputo dell'incarico si era infuriata privatamente con Lemmetti e aveva fissato un aut-aut: revoca della delibera di assunzione o dimissioni immediate di Silvia Di Manno. Alla fine, dopo le polemiche, la 44enne compagna dell'assessore ha preferito fare un passo indietro dopo le tante polemiche delle opposizioni. Davide Bordoni, consigliere della Lega in Campidoglio, ha commentato così la notizia delle dimissioni: «Non c'è solo lei, la Raggi dovrebbe bloccare tutte le assunzioni elettorali. Quando era all'opposizione parlava sempre degli amici degli amici, ora assistiamo a umiliazioni continue per i dipendenti capitolini e per le tasche dei romani».(E. Chi.)

