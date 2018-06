Pardo: «Dura senza l'Italia. Io tiferò CR7 e Inghilterra»

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - L'avventura russa sta per cominciare anche per Pierluigi Pardo, uno dei volti più noti dello sport di Mediaset. Stasera sarà proprio lui a condurre in prima serata la puntata d'esordio di Tiki Taka Russia con Javier Zanetti e Paolo Rossi collegati da Mosca e Massimiliano Allegri primo ospite d'eccezione (gli altri saranno Fabio Capello il 16 e Roberto Mancini il 19).L'esordio come telecronista Pardo lo farà per l'attesissimo match Spagna-Portogallo. Ma quanto ci manca l'Italia? «Ormai dovremmo aver elaborato il lutto sottolinea Pardo del resto anche negli ultimi mondiali giocammo solo tre partite». Senza gli azzurri bisogna tifare per il Brasile? «Personalmente io sto col Portogallo, paese che adoro, di CR7 e con l'Inghilterra perché sono innamorato della Premier. Se invece dobbiamo sbilanciarci in pronostici dico successo del calcio europeo, con Francia, Spagna e Germania favorite più del Brasile, seppure i sudamericani abbiano sistemato la squadra con Casimiro».E Messi? Manco stavolta vincerà il Mondiale? «L'Argentina è fortissima davanti, dietro balla un po'». Che farà Pardo resterà a Mediaset pure se il calcio sparirà da Premium? Ha firmato il nuovo contratto? «Ancora no, ma io qui sto benissimo. Per i diritti penso che l'azienda farà tutto il possibile. Che farò senza le telecronache? Il conduttore di Tiki Taka e - perché no? anche di programmi di intrattenimento». Nostalgia di Sky? «Assolutamente no. Ho tanti amici lì ma a Mediaset sto bene e le conduzioni in chiaro mi gratificano molto».riproduzione riservata ®