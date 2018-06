Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PARCO SCHUSTEROSTIENSEMusica, libri, cultura, sport e appuntamenti con doppio palco e un ricco palinsesto live. È la prima edizione di Parco Schuster, che da domani al 10 agosto porterà nel cuore di Ostiense artisti come James Senese Napoli centrale (16 luglio), Roy Paci (17 luglio), Patty Pravo (18 luglio), Almamegretta e Africa Unite (23 luglio), Nina Zilli (25 luglio, foto), Planet Funk (26 luglio), Toquinho (30 luglio) Greg & The Frigidaires (2 luglio), Rino Gaetano Band (20 luglio). Protagoniste a Parco Schuster saranno anche piccole e medie case editrici con presentazioni di libri e dibattiti pubblici, con una forte presenza del fumetto e delle graphic novel. La domenica sarà dedicata allo swing con una lezione gratuita del maestro e Dj Emanuele Margiotta. Al viail 1° luglio con Piji.Via Ostiense 182, ingr.da gratuito a 30 euro, www.parcochuster.it