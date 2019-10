Parco Leonardo nuovo sistema di videocamere

Al via l'installazione di 20 nuove telecamere nel quartiere di Parco Leonardo, che si vanno ad aggiungere alle oltre 100 già installate su tutto il territorio comunale di Fiumicino. Lo rende noto il vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca. «Prosegue il nostro impegno sul fronte sicurezza - afferma Pagliuca - Stiamo lavorando insieme alla Polizia Locale per stabilire il posizionamento definitivo delle 20 che il consorzio dovrà procedere a posizionare nei prossimi giorni a Parco Leonardo. Nel frattempo, le due che abbiamo installato su via Portuense, in suolo pubblico, abbiamo scelto di rivolgerle, una verso la zona pedonale e l'altra verso il parcheggio di via Peruzzi, in passato purtroppo già colpito da atti vandalici. Questo nuovo sistema di videosorveglianza risponde all'esigenza di garantire maggior sicurezza alla zona e, allo stesso tempo, rappresenta uno strumento efficace anche sul fronte della prevenzione e della deterrenza».

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA