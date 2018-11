Parchi e ville: «Chiuso per crollo»

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiParchi, ville storiche e giardini della Capitale rimangono ancora off-limits a tutela della sicurezza, come da ordinanza della sindaca Raggi emessa il 29 ottobre per fronteggiare l'emergenza maltempo. Ma in altre aree verdi della città capita di girare in lungo e largo in mezzo ai pericoli sotto ai piedi, senza vigilanza e senza sbarramenti.È il caso dell'ampio spazio green di piazzale Konrad Adenauer, all'angolo con via del Turismo, all'Eur, IX Municipio. Rami crollati ovunque, abbiamo contato una quarantina di pezzi di tronchi stramazzati al suolo su entrambi i lati dell'area, in mezzo a tappeti di foglie secche misti a fanghiglia che complicano il passo non di misura. Ci sono persino arredi gettati a mo' di discarica nell'area verde (sedie da tavolo, persino uno sgabello vintage sconquassato) e ancora altri ostacoli.Nessun nastro adesivo intorno alle alberature al suolo, nessun passaggio bloccato. Su via della Tecnica incrociamo lo stesso film, c'è gente che cammina nel parco sotto l'ombrello scavalcando i rami caduti. Si continua su viale dell'Agricoltura, viale Romolo Murri, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazza Gandhi e oltre. «Tutto il quartiere è così, è a rischio l'incolumità di chi si trova a passare in questi luoghi», allargano le braccia i residenti. A insistere sul capitolo «mancate potature da troppo» è poi il presidente di Ripartiamo dall'Eur Onlus, Paolo Lampariello, che posta sui social le foto dei danni dei crolli degli alberi in via della Sierra Nevada e attorno al Pentagono.Problemi anche da altre parti. Nel II Municipio, l'assessore all'Ambiente, Rosario Fabiano, chiede risposte al Campidoglio: «Abbiamo cercato dal primo giorno di chiusura dei parchi spiega - di ottenere notizie certe in merito all'emergenza in atto. Dall'amministrazione centrale sono arrivate poche risposte, alquanto evasive. Continueremo con perseveranza a sollecitare la messa in sicurezza e la riapertura delle nostre ville». Mentre anche per oggi prosegue sull'Urbe l'allerta gialla per temporali, come comunicato dalla Protezione civile del Lazio.riproduzione riservata ®