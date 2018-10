PARCHI DA PAURA

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniA Halloween mancano ancora quasi tre settimane ma i parchi divertimenti di Roma si stanno già popolando di streghe, mostri e vampiri, per immergere i visitatori nell'atmosfera della ricorrenza più tenebrosa dell'anno. Da domani, a Rainbow MagicLand, ogni weekend sarà all'insegna del brivido, tra zucche decorate, covoni di fieno, scheletri e creature spaventose di ogni genere, a cominciare dai terrificanti zombie che spaventeranno a morte gli audaci che avranno il coraggio di trattenersi dopo il tramonto (il sabato e il 31 ottobre) e che vorranno avventurarsi nelle due Horror Zone, mentre i bambini si divertiranno con I racconti delle Streghette e La casa dello Spaventapasseri, con le fatine Winx mascherate a tema e con lo show sulla Transilvania.Anche il Luneur Park si para a festa a partire da domani, con artisti, giocolieri, trampolieri e animatori che, travestiti da streghe, vampiri e fantasmi, ogni weekend si aggireranno tra i giochi e le giostre per intrattenere i piccoli ospiti e distribuire caramelle in pieno stile dolcetto o scherzetto?, con le Sfilate della paura e una scatenata Monster Dance.Sono invece già cominciati, per un mese da brivido che si concluderà il 4 novembre, i festeggiamenti a Cinecittà World (nella foto, la madrina Veronica Maia), con cinque novità a tema, tra cui CineTour-Horror Edition dove i set originali della mostra si animano di creature mostruose (mummie tra le scene di Cleopatra, zombie nel cimitero dei morti viventi e via dicendo). Tra gli appuntamenti speciali, l'Extreme Show al Circo Fellini, solo per i più impavidi, e dopodomani l'anteprima cinematografica Piccoli Brividi 2: I fantasmi di Halloween.Non poteva mancare all'appello Zoomarine dove, tra uno spettacolo dei delfini e una sosta nell'oasi delle tartarughe giganti, i visitatori possono avventurarsi in uno dei tanti percorsi horror a misura di bambino e di adulto, mentre il 20 ottobre, dalle 19, dalla mitica discoteca Papeete Beach arriva l'Horror Music Fest e il 31 ottobre, dalle 14.00, un grande party con effetti pirotecnici, trampolieri, allegorie, giochi d'acqua e fuoco.riproduzione riservata ®