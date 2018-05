Parcheggiatore minaccia mamma con la figlia

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davanti al rifiuto di dargli un'offerta per consentirle di sostare nella sua zona, ha aggredito verbalmente una donna di 40 anni davanti alla figlia di 10. Per questo i carabinieri della stazione Roma piazza Farnese hanno arrestato un parcheggiatore abusivo di nazionalità egiziana, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. Un vero e proprio predone della sosta abusiva.L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di tentata estorsione. Il 56enne stava svolgendo la sua attività sul Lungotevere dei Tebaldi quando ha avvicinato la donna chiedendole di pagare il «servizio». Ma davanti al suo diniego è andato su tutte le furie e l'ha minacciata.Per evitare conseguenze peggiori, la donna ha ingranato la marcia e si è allontanata, avvisando, contestualmente, i carabinieri. I militari sono immediatamente accorsi nel luogo indicato dalla vittima, rintracciando il parcheggiatore abusivo, ancora lì. L'uomo è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.(S. Uni.)riproduzione riservata ®