Paraguay battuto ma andiamo a casa

Marco LobassoIl 2 luglio del 1950 va in scena una delle partite più tristi della storia della Nazionale ai Mondiali. Italia-Paraguay finisce 2-0 per gli azzurri ma di quel successo il ricordo è solo malinconico. Per come sono andati gli incontri del girone a tre con Svezia e lo stesso Paraguay, l'Italia è già fuori dai Mondiali in terra brasiliana, per la sconfitta patita con gli scandinavi e con il seguente pari degli stessi nordici contro il Paraguay. Troviamo gusto a battere ed eliminare i sudamericani che invece avrebbero potuto, vincendo, arrivare ai quarti di finale. Invece, finisce con l'Italia che domina con Carapellese e Pandolfini che firmano il successo. Si gioca a San Paolo del Brasile e sulla panchina della nostra squadra c'è Ferruccio Novo. Sono Mondiali sfortunati quelli dell'Italia: la seconda guerra mondiale è finita da pochi anni e ha lasciato macerie, morti e povertà. Non solo, un anno prima la tragedia di Superga e del Grande Torino ha segnato nell'anima il calcio italiano. Tanto che la Nazionale per il Brasile parte in nave e non in aereo. E il lunghissimo viaggio in piroscafo, più di due settimane, si fa sentire nelle gambe e nella mente degli azzurri. Troppe due settimane senza campi di calcio, troppo difficile la convivenza tra campioni che arrivano in Brasile tesi e divisi. Con la Svezia che punta a vincere il Mondiale è una debacle (si perde 3-2 senza mai dare l'impressione di essere superiori) che in pratica chiude anzitempo il Mondiale. Con la inutile vittoria sul Paraguay inizia un periodo difficile per l'Italia ai Mondiali. Nelle edizioni che verranno, dal 1954 al 1966, la squadra andrà sempre fuori al primo turno, con l'aggravante della drammatica sconfitta con la Corea del Nord nel 1966 e la mancata qualificazione nel 1954. Un brutto periodo che ricorda quello di oggi: dalla vittoria del 2006 due eliminazioni al primo turno e la mancata partecipazione a Russia 2018. Speriamo che passi. (13/continua)