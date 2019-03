Paquetà, dal Milan al Brasile

Luca Uccello

MILANO - Dopo aver conquistato il Milan, Lucas Paquetà si prende pure il Brasile. Una convocazione premio per le amichevoli contro Panama e Repubblica Ceca di sabato 23 e martedì 26 che il rossonero celebra su Instagram con un messaggio pieno di gioia: «Gloria a Dio per un'altra convocazione. Un onore servire il mio Paese».

Con la presenza di mercoledì contro la Lazio, Paquetà ha giocato la decima gara consecutiva da titolare dal suo arrivo in Italia, al Milan. Un percorso che non aveva fatto nemmeno Kakà quando venne ingaggiato dai rossoneri, alla stessa età dell'ex centrocampista del Flamengo. L'investimento di 35 milioni (più bonus) voluto fortemente da Leonardo sta fruttando, sta permettendo al Diavolo di manterene una posizione d'alta classifica. Se il campionato finisse oggi il Milan sarebbe quarto, tornerebbe in Champions attravverso i preliminari. Ma l'obiettivo non è solo rientrare in questa grande competizione, ma arrivarci da terza forza alle spalle delle due corazzate come Juventus e Napoli. Avanti tutta, quindi, con l'obiettivo tre punti.

Dopo quelli facili, facili con l'Empoli a San Siro arriva il Sassuolo di tanti, (in)dimenticati ex. Da De Zerbi a Matri con Manuel Locatelli costretto a lasciare San Siro pur di giocare, trovare la sua strada. Quella di domani, alle 18, sarà una gara speciale.

Lo sarà per l'affluenza del pubblico (attesi 60 mila spettatori), per la classifica, per confermare i numeri di una difesa insuperabile e per rivedere Pum Pum Pum Piatek ancora a segno.

Per la prossima stagione poi il Milan dovrà pensare a come difendersi dagli attacchi del Real Madrid che si sta mangiando le mani per non aver creduto in Piatek. E per quelli di tutti i principali club europei che hanno individuato in Alessio Romagnoli il difensore più forte oggi in circolazione. La scorsa estate il Milan rifiutò un'offerta da 50 milioni di euro dal Chelsea.

L'impressione è che a giugno la valutazione del giocatore possa superare anche gli 80. Per fortuna capitan Ale non si vuole muovere da Milano. Tornata da bere, almeno calcisticamente parlando.

