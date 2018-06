Pappano e Lisiecki Il trionfo di Chopin

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fa cento concerti all'anno (uno ogni tre giorni), va all'opera a sentire i suoi colleghi, non disdegna il jazz, ma non è mai stato a un concerto pop in vita sua. È Jan Lisiecki, il 23enne pianista canadese di origini polacche protagonista ell'ultimo concerto della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove eseguirà il Concerto n. 2 di Fryderyk Chopin diretto da Antonio Pappano alla guida dell'Orchestra di Santa Cecilia. In programma anche la Sinfonia n. 40 K 550 di Mozart e il Concerto per orchestra di Lutoslawski. Il giovane pianista definisce magico il suo rapporto con Pappano: «Ha molto chiaro come strutturare ed eseguire l'intero brano e si confronta continuamente con il solista. Va oltre la sintonia e stabilisce un vero lavoro di gruppo».Viale P. de Coubertin 30, oggi, ore 19,30; domani ore 20,30 e sabato ore 18, 19-52 euro, 068082058