Pappano, che show in aeroporto

I passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci sono stati coinvolti ieri nella nuova iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.«I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo - si legge in una nota - hanno potuto assistere a una performance straordinaria al pianoforte del Maestro Antonio Pappano, tra i desk per l'accettazione ai voli internazionali. Italiano di origine ma cresciuto in Inghilterra e negli Usa, dove ha mosso i primi passi della sua brillante carriera, Sir Antonio Pappano ha suonato uno splendido pianoforte a coda allestito per l'occasione da Adr al centro della hall del Terminal 3, partenze. Ad accompagnarlo Alessandro Carbonare, Primo Clarinetto dell'Orchestra di Santa Cecilia». Entusiasti i passeggeri presenti che hanno partecipato meravigliati alla sorpresa musicale d'eccellenza.