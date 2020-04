Papa Francesco rompe il silenzio sulla fase 2 del post-coronavirus e chiede ai cattolici di obbedire alle regole del governo. «In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni». Poche parole ma eloquenti prima della messa celebrata a Santa Marta per fare capire che occorre procedere per gradi. In questo modo il Papa sembra voler riportare serenità nel mondo cattolico e tra i vescovi che in questi giorni hanno protestato contro il governo per il protrarsi della chiusura delle chiese quando, invece, erano in corso delle trattative per una timida apertura il 4 maggio per le celebrazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA