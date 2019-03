Papa Francesco in visita alla parrocchia del Labaro

Papa Francesco nella parrocchia di San Crispino da Viterbo, a Labaro, nella zona Nord di Roma, per una visita di circa quattro ore. All'ingresso è stato accolto da un gruppo di ragazzi che tenevano lo striscione Papa Francesco, la scuola della pace ti vuole bene.

Il senso della visita, con cui il Papa riprende il giro delle parrocchie romane, è stato anticipato dal cardinale Angelo De Donatis, vicario per la diocesi di Roma. «Credo che la caratteristica di questa parrocchia - ha detto - sia l'accoglienza. Siamo a Roma Nord, quindi l'attesa è di raggiungere le zone di periferia e far sentire che la Chiesa di papa Francesco è la Chiesa in uscita. C'è emozione, non se l'aspettavano. Il messaggio, pensando anche ai senzatetto della zona, è quello dell'inclusione. Lui toccherà tutti come fa sempre con molta calma e attenzione, per un contatto con tutti».

Bergoglio ha incontrato i bambini e i loro genitori, e ringrazia questi ultimi per il mestiere che fanno. Lo hanno raccontato una coppia di genitori, Arianna e Ivan, all'uscita dall'incontro privato col Papa. Arianna e Ivan erano commossi. La loro bimba, Mia, di cinque anni, ha consegnato al Papa un disegno raffigurante il Pontefice, Gesù e lei stessa. Francesco l'ha ringraziata dicendole che disegna molto bene e chiedendole di pregare per lui. Assieme a loro c'era anche il fratellino, Mattia, di un anno e due mesi.

Successivamente, il Papa ha incontrato un gruppo di persone senza dimora e indigenti, assistiti dalla Caritas parrocchiale e dalla Comunità di Sant'Egidio.

