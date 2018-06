Papa Francesco a Nuova Ostia «Basta omertà e prepotenze»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaUn monito contro omertà e illegalità. «Avete provato situazioni dolorose; il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte». Per la celebrazione del Corpus Domini Papa Francesco si sposta ad Ostia coerentemente con il suo messaggio pastorale di voler portare la Chiesa nelle periferie. Una scelta che ripercorre le orme di Papa Paolo VI che proprio 50 anni fa, nel 1968, guidò la processione eucaristica nel X Municipio della Capitale. Si interrompe così la tradizione che da mezzo secolo vedeva la celebrazione a San Giovanni in Laterano per ricordare che «i tabernacoli non sono quelli dorati, ma quelli in cui la popolazione è sofferente».Una città ferita in una situazione difficile che non deve essere abbandonata nelle mani dei clan, per questo il messaggio di Papa Francesco pronunciato durante la messa nel piazzale a Santa Monica è forte e inequivocabile. «Serve legalità anche in questa città, il cui nome - Ostia - richiama proprio l'ingresso, la porta. Signore, quali porte vuoi che ti apriamo qui? Gesù desidera che siano abbattuti i muri dell'indifferenza e dell'omertà, divelte le inferriate dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e della legalità».In quella che è stata definita la periferia delle periferie domenica c'erano oltre duemila persone ad assistere alla celebrazione che si è tenuta nel quartiere delle case popolari e che è poi proseguita con la tradizionale processione per le vie adornate per l'occasione con le celebri infiorate. Una città blindata ma con tanta voglia di rinascere, bandierine colorate, volontari e tante famiglie hanno colorato la piazza di Ostia, situata a pochi metri dal feudo dei clan che hanno lacerato i quartieri del Lido.A causa delle condizioni di salute il papa non ha camminato in processione con i fedeli, ma si è fatto trovare all'arrivo per la benedizione e per sottolineare ancora una volta la vicinanza della Chiesa. Un ulteriore segnale di speranza ad un territorio che ha voglia di rinascere. A partire dal prossimo settembre, ad esempio, nascerà una «palestra della legalità» proprio a due passi da quella che era stata aperta e gestita illegalmente dalla famiglia Spada.riproduzione riservata ®