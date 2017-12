Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo VI prestosarà Santoe il Papa intantosferza la CuriaIl Vaticano ha esaminato e accolto, in fase di prima valutazione, il miracolo diPaoloVI che, se approvato definitivamente, servirà alla sua canonizzazione. È relativo alla nascita nel 2014 della piccola Amanda, sopravvissuta per alcuni mesi nel grembo materno dopo la rottura della placenta. La madre della bimba, di origini veronesi, su consiglio di un'amica suora aveva pregato al Santuario delle Grazie di Brescia, luogo legato alla devozione di Giovanni Battista Montini, poi PapaPaoloVI. La notizia è stata annunciata dalla Diocesi di Brescia. Al via libera della consulta medica incaricata dalla Congregazione per le Cause dei Santi, dovrà seguire quello teologico dei cardinali e vescovi del dicastero. Dopo di che sarà Papa Francesco a decidere la data della canonizzazione e ad ufficializzarla in un Concistoro. Alla Congregazione il miracolo «per intercessione» di papa Montini è stato esaminato dalla Commissione medica che ne ha accolto i requisiti di validità per il fine della canonizzazione del Pontefice, nato a Concesio (Brescia) il 26 settembre del 1897 e morto a Castelgandolfo il 6 agosto 1978, beatificato il 19 ottobre 2014 da papa Francesco in una celebrazione, tenutasi in piazza San Pietro, a conclusione del Sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia.Intanto, una forte raccomandazione è stata rivolta dapapa Francesco ai cardinali e vescovi della Curia romana nella tradizionale udienza nella Sala Clementina per gli auguri di Natale. «In Vaticano occorre superare la squilibrata e degenere logica dei complotti e delle piccole cerchie, un cancro».