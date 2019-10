Paolo Triestino

Nicola Pistoria

TEATRO VITTORIA

Un sacerdote e il suo sagrestano strampalato, due sorelle ed un fascinoso farmacista nell'Italia povera e appassionata degli anni 50. Grisù, Giuseppe e Maria è lo straordinario affresco di Gianni Clementi, che racconta, divertendo, di una Italia che non c'è più. Nel cast Franca Abategiovanni, Loredana Piedimonte e Diego Gueci.

Piazza di Santa Maria Liberatrice 10, da do

mani a domenica, teatrovittoria.it

Armando Quaranta

TEATRO COMETA OFF

Scrive, dirige e interpreta Volevo vedere il mare riflessione sulla delicata fase di transizione dalla adolescenza all'età adulta, inizio di una vita più matura e responsabile, che succede se si arriva impreparati a questo traguardo?

Via L. della Robbia 47,

da oggi a domenica,

info 06 57284637

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

