Paolo Travisi

Un nome immortale, quello di Giulio Cesare, che domani compirà 2119 anni. A celebrarlo saranno i 70 rievocatori storici dell'associazione Legio VII Gemina, che sfileranno vestiti da romani antichi (dalle 21) da piazza del Colosseo fino alla statua su via dei Fori Imperiali. «L'associazione è nata dieci anni fa con l'obiettivo di dare lustro ai nostri antenati, raccontarne le gesta, ma anche la vita di tutti i giorni - spiega il fondatore Manuele Turris - tecnico ospedaliero e legionario - Non siamo storici, facciamo altri mestieri, ma abbiamo studiato la materia e ormai siamo specialisti con competenze elevate». Nella sfilata di domani ci saranno i civili, matrone, patrizi, schiavi, centurioni e ufficiali dell'esercito romano, magistrati e cariche religiose con abiti realizzati dai volontari. Un lavoro meticoloso: «Durante l'anno ci riuniamo per preparare gli eventi ed i vari laboratori, come la bottega dell'acconciatore, dell'artigiano del cuoio o delle filatrici di lana, dell'orafo. E facciamo anche didattica nelle scuole elementari, spieghiamo ai bambini cosa facevano gli antichi romani con esempi pratici». Quando il corteo arriverà alla statua di Giulio Cesare un oratore arringherà il pubblico narrando i trionfi dell'uomo e del condottiero: «Al presente, però, come se fosse vivo. E quando sarà buio i militari faranno una fiaccolata e benediranno insegne ed aquile in suo onore». Una rievocazione molto amata anche all'estero: «La Legio VII Gemina ha sfilato a Mosca davanti a 550mila persone, a Roma di fronte a tremila» A chi veste come un romano antico, viene da chiedere cosa ne pensa della Roma di oggi. «Per come siamo messi oggi, avremmo fatto una brutta fine, perché non rispettiamo la nostra città. Gli antichi romani erano persone di parola, davano peso alle promesse fatte in pubblico, da quello nasceva il rispetto».

foto F. Cazan

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

