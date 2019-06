Paolo Travisi

Un cielo multicolore nelle notti di Cinecittà World, illuminato per sei serate - dalle 18 fin quasi a mezzanotte - da Stelle di Fuoco, il campionato italiano di fuochi d'artificio. Una seconda edizione, dal 28 al 30/06 e dal 5 al 7/07, che punta al coinvolgimento del grande pubblico attraverso la spettacolarità dei fuochi pirotecnici.

«Stelle di Fuoco è ospite di Cinecittà World perché è uno show in linea con il Dna del nostro experience park, come gli oltre sessanta eventi che organizziamo durante l'anno. Qui creiamo memorie ed emozioni» spiega l'ad del parco, Stefano Cigarini.

Emiliano Volpetti, tra gli organizzatori ed esperto di spettacoli pirotecnici, entra nel dettaglio di quello che è, oltre lo show, il campionato Stelle di fuoco: «La giuria premierà lo spettacolo più avvincente, con scenografie che partono con accensioni radiocomandate, artifici di grande calibro che raggiungono 350 metri di altezza e la fragorosità del finale».

Quali caratteristiche rendono un fuoco bello?

«Deve avere ritmo, precisione, può essere di ogni colore e può avere gli effetti più sorprendenti, ma l'aspetto fondamentale è il fattore emotivo suscitato nel pubblico».

Il programma?

«Ogni sera si inizierà con uno spettacolo piromusicale, in cui i fuochi danzeranno a tempo di musica, su colonne sonore celebri come We are the champions, Pirati dei Caraibi, Eye of the tiger. Poi ci sarà lo spettacolo sopra il teatro T1, la ricostruzione dello Studio più grande d'Europa a Cinecittà - realizzato da pirotecnici che hanno punti vendita al pubblico. Nella seconda sezione ci saranno i fuochi più potenti, realizzati da fabbricanti di mestiere».

Esistono differenze di fuochi tra le regioni?

«Sì, in particolare si basano sulla qualità dei fuochi e sulla modalità di accensione. La scuola napoletana è rinomata nel mondo per gli effetti, girandole aeree, serpentelli, mentre per la Puglia sono più premianti i colori e la potenza».

Novità di questo secondo anno?

«Un Villaggio street food, con operatori selezionati per cibo regionale e world food. E dal Villaggio, che ha una capienza di mille posti a sedere, da cui ammirare i fuochi pirotecnici».

Tra i prossimi eventi di Cinecittà World anticipiamo il dj set di Gigi D'Agostino (29/06) e l'anteprima italiana di Spider-man: far from home (7/07).

