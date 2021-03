Paolo Travisi

Un'app per tornare a cantare nei concerti, ad assistere a un evento sportivo o culturale ai tempi del Covid, ma in completa sicurezza. Questa l'idea dietro a Mitiga, piattaforma che documenta la negatività a un test antigenico Sars-cov 2 o l'avvenuta vaccinazione in modo rapido e standardizzato. «Il funzionamento è molto semplice e l'utilizzo totalmente gratuito su iOS e Android», spiegano i due fondatori Fabio Traini e Daniele Coccia e lo sviluppatore Alessandro Michetti, «l'utente 24/48 ore prima dell'evento a cui decide di partecipare, si sottopone al tampone in una farmacia o centro analisi convenzionato con Mitiga, che registra l'esito sulla piattaforma, escludendo la possibilità di false autocertificazioni. E lo stesso avverrà con il vaccino». Dopodiché l'app genera un QR Code identificativo, senza rilevare altre informazioni sensibili dell'utente, che dopo la scansione permette l'accesso all'evento «senza alcun timore per la riservatezza dei dati, perché l'anonimato è sempre garantito e non vendiamo dati a terzi», precisa Traini. Ed allo stesso tempo si esclude il rischio di eventuali false documentazioni cartacee, snellendo le procedure di controllo.

Al fianco di Mitiga c'è un'altra startup innovativa, TicketSms, un portale di ticketing che conta oltre 300 organizzatori sul territorio nazionale. «Per garantire il protocollo di sicurezza, l'abilitazione deve essere legata al biglietto, sempre nominale, che da TicketSms viene associato al codice fiscale del cliente e abilitato solo dopo la verifica di tutti i passaggi necessari», sottolinea Coccia. Mitiga, sviluppata all'interno del Protocollo Eventi Sicuri, ed in attesa della validazione del CTS, ha già stipulato accordi con le associazioni di categorie di club, discoteche e locali per musica live e avviato sperimentazioni per eventi sportivi di calcio e tennis. In attesa che tutto riapra.

