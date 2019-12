Paolo Travisi

Un anno di emozioni in musica per Elisa. Svelate nell'album Diari Aperti e cantate nei 50 live tra Italia ed Europa. Ma il 2019 è anche l'anno dei nuovi traguardi, visto che è l'artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. E di un impegno rinnovato per l'ambiente, tema molto caro alla cantante triestina, che oggi conclude al Palazzo dello Sport una lunga tournée.

Greta è il personaggio dell'anno per Time, Elisa invece, ha scelto di piantare 2 mila alberi.

«In famiglia abbiamo parlato molto di Greta e dell'importanza di mobilitarsi contro il riscaldamento climatico. Ho deciso di portare questo tema anche nei concerti con un progetto concreto per l'ambiente. Sulla piattaforma Treedom, abbiamo comprato 2mila alberi, gli alberi di Diari aperti. Magari può essere un'ispirazione per Natale».

Su Spotify ha raggiunto milioni di streaming. Che valore ha per lei?

«In poco più di un anno è successo quello che mi sembrava impossibile prima. Sono ancora incredula e voglio ringraziare tutti i miei fan e le persone che mi ascoltano».

Significa anche poter lanciare messaggi importanti. Mi riferisco alla canzone In piedi, contro la violenza sulle donne.

«Vorrei che le donne avessero più consapevolezza in se stesse. Il me too ha smosso le acque, ora però ci vorrebbe un so what?, e allora? Statisticamente le donne hanno più paura di fallire degli uomini. Questo a volte paralizza, ma l'importante è provare sempre a fare le cose per piacere a se stesse».

Oggi, che è mamma e artista di successo, cosa scrive nei suoi diari?

«Scrivo un po' tutto, quello che succede attorno a me e dentro di me. Diari Aperti è un album molto intimo, proprio perché contiene molte delle mie emozioni, dei miei sentimenti».

La sua carriera in velocità. Dal Karaoke con Fiorello alla canzone composta da Morricone per Tarantino. E' il sogno di una bambina che diventa realtà?

«Ogni volta che ci penso, mi sembra incredibile. Oggi posso dire che con la tenacia e la volontà i sogni possono davvero avverarsi».

A proposito di cinema, so che ha una storia nel cassetto. Un futuro da regista?

«In realtà non pensavo alla macchina da presa, quanto alla scrittura. Ho sempre visto il cinema come qualcosa di molto stimolante dal punto di vista creativo».

Chiude il tour a Roma. Che legame ha la città?

«Molto forte, Roma è la mia seconda casa, il posto in Italia dove ho vissuto di più. Ho tanti amici e tante storie non solo legate alla musica.

Ospiti o sorprese per il pubblico romano?

«Ci sarà sicuramente tanta musica, momenti più intimi e altri più rock. Ancora non so se mi raggiungerà qualcuno sul palco».

Palazzo dello sport, oggi, ore 21, bigl. da 24,5 a 75 euro

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA