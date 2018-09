Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiTra arte, pratica erotica e performance sensoriale, il Bondage, dal Giappone ha trovato i suoi appassionati anche in Italia, dove è nato il primo festival dedicato a questa antica pratica del Sole Levante. Il Rome Bondage Week, porterà in scena 27 artisti, tra i massimi esponenti in Italia e nel mondo, che si esibiranno per un totale di 40 ore, sul palcoscenico di Largo Venue (fino al 23 settembre). Le radici del Bondage, che in Giappone si chiama Shibari, traggono ispirazione dalle legature con cui venivano immobilizzati i prigionieri. Quelle stesse legature hanno subito, nel corso dei secoli, un'evoluzione, divenendo un'arte nuova, spesso associata a forme estreme di erotismo e sensualità. La fusione, tra Occidente ed Oriente, ha portato alle attuali declinazioni del Bondage, che nel festival di Roma, saranno rappresentate dalle rigger più celebri.Il termine rigger si riferisce alle legatrici, donne (ma anche uomini) che con l'uso di corde immobilizzano il partner - ovviamente consenziente - sulla scena.In Italia, una delle performer più note, è Red Lily, direttore artistico di Rome Bondage Week, convinta che «il Bondage sia stato per anni una disciplina collegata, non a torto, con la sessualità e la ricerca di emozioni estreme. Oggi, invece, è riconosciuta come espressione artistica, in cui la sperimentazione emotiva e sensoriale si unisce alla ricerca di nuove forme d'intimità». Inoltre, video sul web, siti dedicati e servizi tv hanno contribuito ad alimentare una curiosità crescente verso questa pratica secolare. Ma secondo Red Lily, la diffusione del Bondage è legata anche «alla scoperta del pubblico, di poter guardare la scena intima di una coppia, come fosse nascosto dietro allo spioncino di una porta. Come se si entrasse nella privacy di due persone o di un gruppo, per scrutarne meccaniche profonde e giochi complessi».Le porte del Roma Bondage Week, saranno aperte sia ai cultori del genere, che ai curiosi, dalle 10 fino alle cinque del mattino, con spettacoli, workshop ed eventi culturali collegati all'antica pratica giapponese.riproduzione riservata ®