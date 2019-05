Paolo Travisi

Storie Bastarde, lo spettacolo di Fabio Avaro, tratto dall'omonimo libro (Avagliano editore)del giornalista Davide Desario, dopo Ostia - il quartiere dove sono ambientati i racconti e hanno vissuto i personaggi descritti dall'autore - arriva sul palcoscenico del teatro Ghione. Avaro, fa ricorso ai monologhi del suo personaggio per raccontare una periferia come tante, storie ordinarie di persone comuni, intrecciate con la malavita.

La prima teatrale ad Ostia. Quali reazioni l'hanno sorpresa di più?

«Quando il pubblico ti ferma per raccontarti la sua esperienza legata allo spettacolo. Siccome parliamo anche di come si giocava per la strada negli anni Settanta, in molti hanno voluto condividere quello che facevano da ragazzini».

Ora cambia il pubblico di riferimento. Ritocchi al testo?

«Abbiamo contestualizzato la storia per raccontare alcuni luoghi di Ostia, noti solo a chi la vive. Ma alcune insegnanti di Roma mi hanno detto quanto sia trasversale il contenuto dello spettacolo, perché le dinamiche sociali sono uguali in tutte le periferie italiane».

La storia bastarda che le è rimasta impressa?

«Il racconto del malvivente Maurizio Abbatino, prepotente con una banda di bambini. Usa il pallone con cui giocano, come fosse la roulette russa e li prende a pallonate mettendoli in fila sul muro. Mi ricordo di personaggi come lui».

Sta mettendo in scena anche un altro spettacolo.

«Si chiama Uomini targati Eva, al Manzoni, una sorta di teatro panettone che si rifà alla tradizione della ditta Ammendola e Pistoia».

