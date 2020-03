Paolo Travisi

Sono molti gli artisti e comici romani che, con teatri chiusi, mettono la loro creatività al servizio degli spettatori social. Riccardo Rossi, su Instagram rilancia #oggichefaccio postando video divertenti su come inventarsi la giornata. Oggi pulisco le scarpe, non ho mai tempo con tanto di strofinaccio e lucido, spolvero i Lego degli anni 60 passatempo dell'infanzia. Andrea Rivera invece, ironizza sulla fila ai supermercati, giocando con le sigle dei principali marchi della grande distribuzione. Maurizio Battista sul suo profilo Facebook, ogni mattina è in diretta video, saluta i fan, cerca di sdrammatizzare: fuori è una bella giornata, affacciamoci alla finestra, non è poco...io intanto pulisco i broccoletti e non se lasciamo annà. Luca Ward, che era in scena al Sistina con The Full Monty, presta la sua voce profonda alla lettura di testi poetici e su Facebook scrive la poesia ci rende più felici, dunque più forti. Enrico Brignano, non rinuncia ad intrattenere i fans, postando ogni giorno pillole video dei suoi spettacoli teatrali. Antonio Giuliani, con cappello, occhiali da sole e mascherina arancione è irriconoscibile. Sono venuto a fare la spesa, ma qui si sono allargati perché hanno portato via scaffali e cassiere. Sperimentali invece i contenuti di Andrea Delogu che ha lanciato #palinsestodisopravvivenza per leggere insieme ai followers, atti tratti dalle opere di Shakespeare, scegliete l'atto, il personaggio e segnalatemi l'inizio della vostra battuta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA