Paolo Travisi

Si cucina per necessità, per passione e spesso anche per amore. Quando Alfredo di Lelio aprì la saracinesca della sua trattoria in via della Scrofa, non avrebbe mai immaginato che le sue fettuccine burro e parmigiano, sarebbero arrivate sui piatti dei divi di Hollywood prima e dei ristoranti d'America poi. Tutto nacque da un gesto d'amore: un piatto di fettuccine, carico di ingredienti energetici, cucinato alla moglie indebolita dal parto. Una vera storia cinematografica. «Negli anni Venti, due miti del cinema muto, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, vennero nel locale, rimasero incantati da quel piatto e, tornati in America, fecero diventare le fettuccine un piatto iconico, presente sui menù di tanti ristoranti, tanto che il 7 febbraio di ogni anno viene celebrato il National Fettuccine Alfredo Day» racconta Mario Mozzetti, co-proprietario, insieme a Veronica Mozzetti, del ristorante Alfredo alla Scrofa (nella foto). E se l'amore è circolare, oggi, per celebrare il gesto di Alfredo, quelle fettuccine vengono servite alla Caritas di Colle Oppio. «Portiamo i nostri fornelli nella mensa Giovanni Paolo II per mantecare le fettuccine per 450 bisognosi. È un gesto umano di cui sentiamo il bisogno - dice Mozzetti - Inoltre doneremo al supermercato interno i prodotti che ci portano i nostri fornitori e fino al 9 febbraio i clienti del ristorante potranno contribuire al progetto della Caritas Oggi offro io - racconta ancora Mozzetti - Alfredo aprì nel 1914, ma durante la guerra, nel 1943, lasciò l'attività che venne acquistata dai camerieri, i nostri nonni».

Ed il tempo non ha cambiato la tradizione. Burro e formaggio si trasformano in una crema con 100 anni di storia grazie al mantecatore che con una gestualità e tecnicismo maniacale trasforma un piatto di fettuccine nelle fettuccine Alfredo.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

