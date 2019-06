Paolo Travisi

Sei sere d'estate con gli occhi al cielo, a Cinecittà World, con Stelle di Fuoco, il campionato italiano di fuochi di artificio d'autore, organizzato per il secondo anno da Emiliano Volpetti. Due week-end, da oggi a domenica e dal 5 al 7 luglio, per ammirare lo spettacolo pirotecnico animato da 12 concorrenti italiani. Si parte alle 22.30 con i fuochi che danzeranno sulle colonne sonore di celebri film, da Rocky a Pirati dei Caraibi, poi il lancio dei fuochi d'artificio a distanza ravvicinata dei pirotecnici che hanno punti vendita al pubblico. Infine i fuochi più potenti, realizzati da fabbricanti di mestiere, in grado di raggiungere i 350 metri d'altezza e regalare un finale fragoroso sottolinea Volpetti. Gli esperti di fuochi provengono da scuole con tradizioni diverse, chi premia il colore, chi gli effetti o il ritmo, però il minimo comune denominatore è lo stesso toccare la parte emotiva degli spettatori dice Volpetti. Ma Stelle di Fuoco, non offre solo coreografie pirotecniche all'interno del parco divertimenti di Cinecittà World, perché all'esperienza visiva si aggiunge quella gastronomica del Villaggio Street Food: eccellenze provenienti dai territori regionali a cui si aggiungono assaggi dal mondo, da mangiare all'aperto scegliendo tra i mille posti a sedere. Infine due eventi speciali. Domani il dj set di Gigi D'Agostino ed il 7 luglio, l'anteprima italiana di Spider-man: far from home.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

