Paolo Travisi Se Stan Lee è il papà dell'Uomo Ragno, Sara Pichelli

Se Stan Lee è il papà dell'Uomo Ragno, Sara Pichelli può considerarsi la mamma di Miles Morales, il giovane protagonista di Ultimate Spider-Man, l'erede di Peter Parker, che ha ispirato il film premio Oscar, Spider-Man Un nuovo universo. Appartiene infatti, alla disegnatrice italiana, la matita che ha creato il primo afro-americano ad indossare i panni del celebre super eroe.

Ha visto gli Oscar da casa, quando ha vinto ha baciato il televisore?

«Sì (ride ndr) per la troppa felicità, ma dopo il Golden Globe mi sentivo che avremmo vinto l'Oscar».

Qual è stato il suo contributo al film?

«Ho lavorato ai fumetti che lo hanno ispirato, ma la Sony aveva già il suo team di creativi. Per il film ho disegnato un'illustrazione, una finta copertina, che fungeva da apertura/chiusura di una sequenza della storia».

Il primo disegno da bambina?

«Credo fosse un pony, perché ho sempre amato gli animali di cui guardavo le foto sulle riviste. Quel disegno lo conservo ancora».

Come è arrivata a disegnare Spider-Man negli Stati Uniti?

«Ci fu un concorso mondiale della Marvel per cercare nuovi talenti, chi vinceva pubblicava una storia. Io fui tra i 12 vincitori mondiali e da allora ho fatto tanta gavetta fino ad arrivare a Spider-Man».

Morales è un personaggio lontano dalla tradizione di Spider-Man?

«La Marvel voleva creare un personaggio diverso, nel momento in cui Obama è diventato presidente. Penso fosse la conseguenza di ua eterogenità sociale, per rappresentare persone di altre culture. Mi sono occupata dell'aspetto fisico, del costume, finché la Marvel ha approvato la forma definitiva».

Miles Morales e Peter Parker. Differenze?

«Morales ha 13 anni, non è un genietto come Parker, usa il cellulare, parla un linguaggio moderno, quello dei ragazzini della sua età. E poi la cosa divertente è che lui è un fan dell'Uomo Ragno».

Oggi incontra gli studenti romani, cosa dirà?

«Non mi piace fare discorsi, spero nella curiosità dei ragazzi e che il fumettista venga riconosciuto come un lavoro vero anche in Italia».

Un super eroe a Roma?

«Il super parcheggiatore. Scherzo, però disegnerei un Daredevil in vacanza a Roma per darci una mano».

