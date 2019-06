Paolo Travisi

ROMA - Roma, Doha, Tokyo. Si allunga fino alle Olimpiadi in Giappone la lista degli obiettivi da raggiungere di Sonia Malavisi, l'atleta romana già campionessa italiana assoluta indoor di salto con l'asta, che domani parteciperà al Golden Gala all'Olimpico e si sta già preparando per i Mondiali di Doha. Il record personale della saltatrice delle Fiamme Gialle è 4,51 metri, ma è proprio a Roma, nel luogo che più ama al mondo, che rincorre il suo grande sogno. «E' lo stadio della mia città ed è la gara a cui tengo di più. Da ragazzina vedevo il meeting in tv e pensavo sarebbe bello gareggiare tra i migliori al mondo», racconta. E così sarà, perché in gara domani ci saranno la campionessa olimpica e mondiale Katerina Stefanidi e l'americana Sandi Morris, una delle tre donne del pianeta che ha superato la barriera dei 5 metri.

«Ma il mio sogno romano sarebbe già battere il record italiano assoluto di 4,60 metri» annuncia la 24enne di San Paolo, che ha respirato sport sin da bambina, e che da circa un anno ha deciso di lasciare comodità e affetti di Roma per volare fino a Cuba e per allenarsi a L'Avana, insieme alla campionessa cubana Yarisley Silva. «Dopo aver partecipato a Rio 2016, ho scelto d'investire nella massima qualità. Vivere a Cuba non è facilissimo, dall'accesso ad Internet ai supermercati che non esistono. Lì sto imparando molto non solo nello sport, ma anche nella vita. Si vive con poco e sfornano campioni».

E pensare che il salto con l'asta non era neanche il sogno nel cassetto per Sonia Malavisi. «Da bambina saltavo su tutto, ma a 8 anni ho iniziato la ginnastica artistica. Crescendo in altezza però, diventava complicato. Un giorno in tv guardavamo la russa Elena Isinbayeva, l'idolo assoluto che veniva dalla ginnastica. E' stata lei il mio faro, e ho pensato: perché non provare?». Nel 2011, a 16 anni, gli inizi: «E due anni dopo ho vinto il bronzo agli Europei Junior. A fine anno è diventato il mio lavoro nelle Fiamme Gialle».

La disciplina del salto con l'asta è tra le più dure, in cui la preparazione atletica modella un corpo già potente e particolarmente elastico. «Siamo diverse dalle altre ragazze, ma avere tanti muscoli non è mai stato motivo di imbarazzo, anzi ne sono fiera perché mostra la fatica».

Sonia torna nella sua città e la testa vola a Tokyo 2020. «Hanno alzato il minimo a 4,70 metri. E' molto alto, ma andare ai Giochi con quel risultato significa ambire ad una finale».

