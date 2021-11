Paolo Travisi

ROMA - Berlino, Arturito e Manila, tre dei personaggi de La Casa di Carta dicono addio alla serie cult di Netflix, con un saluto speciale ai fan italiani, in una serata-evento organizzata in uno dei luoghi della movida romana, Ponte Milvio. I tre interpreti Pedro Alonso ed Enrique Arce, presenti sin dalla prima stagione, insieme a Belén Cuesta, hanno calcato sorridenti il red carpet, assediati da centinaia di fan che sin da metà pomeriggio hanno atteso i loro beniamini, senza sapere chi sarebbe arrivato, ma attirati dal tam tam social che per tutto il giorno ha annunciato una sorpresa.

Sul set, uomini con la tuta rossa e le maschere di Dalì, come il gruppo di rapinatori guidati dal Professore, a fare da cornice alle decine di selfie ricordo, autografi e video per i social, scattati e richiesti dagli appassionati della serie sulle note di Bella ciao, canzone inserita ne La casa de Papel. L'evento è stato realizzato da Netflix in Italia, uno dei paesi che ha seguito con più attenzione le cinque stagioni della serie non in lingua inglese più vista sulla piattaforma, scalzata dal trono della popolarità solo dal fenomeno Squid Games. La serata romana precede l'uscita, il 3 dicembre prossimo, del Volume 2 della quinta e conclusiva stagione de La Casa di Carta.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA