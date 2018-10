Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiPopolare come una star internazionale. Anzi di più, perché Dante Alighieri è destinato all'immortalità. La Divina Commedia ha già attraversato 700 anni e continua ad essere studiata nel mondo intero. L'opera del Sommo Poeta è il fulcro della mostra, La fortuna di Dante, allestita presso la Sala Lupa della Camera dei Deputati, dove i visitatori potranno accedere liberamente fino al 4 novembre. Inaugurata dal Presidente della Camera, Roberto Fico, l'esposizione è curata da Donato Pirovano e Francesco Buranelli e organizzata dall'Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con i Musei Reali di Torino, la Santa Sede ed altre prestigiose istituzioni, che riconoscono in Dante un valore universale. Quaranta tra manoscritti, libri pregiati del Trecento, miniature, disegni e rarità non mancano d'incuriosire. E non serve essere un conoscitore del mondo dantesco per appassionarsi ad un'opera, che a partire dal 1321, data di morte di Dante, fu copiata e trascritta a mano. Basti pensare che per numero di trascrizioni è seconda solo alla Bibbia, fu quella la fortuna di Dante, perché non esiste alcun manoscritto autografo.Tra le curiosità, spiega Giovanni Saccani dei Musei Reali un manoscritto bifoglio, inserito in una noce, formato da 274 righe alte 1 millimetro. E poi la Divina Commedia più piccola al mondo, per grandezza del carattere tipografico. L'universalità di Dante si misura anche con le traduzioni in altre lingue, libri preziosi in cinese, arabo, greco ed ebraico che rendono la sua opera, quasi un testo collettivo.