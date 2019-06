Paolo Travisi

Omaggi al cinema italiano e attenzione ai titoli internazionali spesso fuori dai circuiti delle sale. È questa la cifra del Fantafestival, manifestazione dedicata al cinema horror e di fantascienza, che in questa edizione, festeggia 39 anni. Si apre il 10 giugno, con un omaggio a Pupi Avati, frequentatore del cinema di genere già dai suoi esordi, di cui saranno proiettati L'arcano incantatore e L'amico d'infanzia (Casa del Cinema). Al regista bolognese, per l'occasione, sarà dedicato anche un volume monografico.

Altre due le location prescelte, Nuovo Cinema Aquila e Cinema dei Piccoli, che fino al 16 giugno alterneranno lungometraggi e corti, con interessanti anteprime, come Isabelle, Un couteau dans le coeur (thriller con Vanessa Paradis, in concorso a Cannes) e Charlie Says, un viaggio nella mente diabolica di Charles Manson, l'assassino di Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, che Tarantino ha già raccontato in C'era un volta a a Hollywood con le superstar Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Il Fantafestival, cura di Michele De Angelis e Simone Starace e nato nel 1981, nel corso dei decenni ha sempre dedicato spazio a ospiti di prestigio, tra cui Vincent Price, Christopher Lee, George Romero e Dario Argento e quest'anno sono attesi Jack Sholder, regista cult di Nightmare 2 e L'alieno, che incontrerà il pubblico in sala, e Christina Lindberg, icona del cinema exploitation anni Settanta, molto amata da Tarantino, che si ispirò a lei per Kill Bill. L'attrice svedese, ora giornalista, ritorna al cinema nell'horror sovrannaturale Black Circle. Infine due proiezioni per cuori forti, dalla Germania, spazio all'horror tedesco più estremo con i registi Robert Sigl e Eckhart Schmidt.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

