Paolo Travisi

Oltre 350 eventi in 150 Comuni del Lazio: è l'Estate delle meraviglie, manifestazione realizzata dalla Regione Lazio, in cui sport, spettacoli all'aperto, manifestazioni nei parchi e concerti sotto le stelle convivono lungo tutta l'estate, nei comuni delle cinque province laziali.

Eventi che saranno raggruppati per quattro grandi temi - a partire da questo weekend - ovvero Tra parchi & spiagge, dedicato alla vita en plein air, tra attività sportive, escursioni e pic-nic. Il secondo, 19-21 luglio Tra musica & magia, vedrà i luoghi più belli del Lazio, animati da spettacoli dal vivo. Il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, ecco Tra luci & stelle, dove gli occhi saranno rivolti al cielo ad installazioni e giochi luminosi. Infine, Tra festa & teatro 21-22 settembre, spettacoli teatrali e performance. «È un'offerta potente dei nostri territori, un'idea intelligente per la fruizione dei parchi, luoghi protetti, ma anche da vivere» ha sottolineato Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Conoscere il proprio territorio, la sua ricchezza culturale, ma soprattutto ambientale è anche un modo per rispettare ciò che si vive. «In questo primo evento, che si svolge sulle spiagge - spiega il geologo Mario Tozzi, testimonial di Estate delle Meraviglie - è necessario ripartire dalla natura, spesso insultata, che nei parchi viene protetta, per comprendere che le spiagge laziali possono essere mantenute in uno stato di naturalità e non trasformate in stabilimenti». Tra gli eventi nelle 34 aree naturali, si può partire dal Parco dell'Appia Antica domani alle 17.30) per un Tramonto in bici, suggestivo percorso su due ruote per ammirare le bellezze archeologiche e paesaggistiche di uno dei polmoni verdi di Roma. Il Parco dei Monti Simbruini, l'area protetta più grande del Lazio, sarò lo scenario per una gara di corsa in montagna nel Trail dei Monti Simbruini (domenica dalle 8) oppure per una passeggiata nel verde per chi vuole viverla in relax. Sulla spiaggia di Santa Marinella, adiacente al Castello di Santa Severa, si potrà sperimentare il surf (domani e domenica), sperando nelle onde. Tutti gli eventi su visitlazio.com.

Nelle foto, in alto: Parco Regionale naturale dell'Appia Antica; sotto: Monumento naturale di Pyrgi con vista sul Castello di Santa Severa (P. Demartis).

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA