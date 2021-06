Paolo Travisi

Oltre 200 bambini delle scuole per l'infanzia Sommovigo e Franceschini, nel quartiere di Colli Aniene, dopo l'estate non potranno tornare in classe, almeno fino al 18 ottobre, un mese dopo l'inizio dell'anno scolastico. Nelle due scuole, infatti, sono in corso lavori di manutenzione attesi da 20 anni, programmati da mesi dal IV municipio e comunicati oralmente ai genitori nel corso dell'anno, ma senza predisporre un'offerta educativa alternativa. E le famiglie dovranno provvedere a loro spese, con scuole private, baby sitter o gli eroici nonni.

Roberta Della Casa, delegata del IV Municipio, investita della vicenda ha risposto: «Nessun allarme! Il percorso di condivisione con personale scolastico e famiglie è iniziato mesi fa». Non è proprio così, visto che ai genitori dei bambini è stata prospettata la chiusura delle scuole, tra l'altro comunicata ufficialmente con un documento, solo la scorsa settimana, dopo l'interessamento di Leggo. Soluzioni da parte dell'amministrazione, zero. Della Casa però sostiene il contrario. «Sono stati valutati anche trasferimenti momentanei, ma le famiglie hanno preferito non andare altrove e attendere la fine lavori di ottobre».

Quindi la responsabilità sarebbe dei genitori, perché, dice Della Casa, «gli uffici hanno concordato tutto... le comunicazioni sono state date a tutti dall'ufficio scuola municipale e per il tramite della coordinatrice scolastica». Peccato che dal coordinamento scolastico, dopo diverse richieste di chiarimento dei genitori, sia arrivata la smentita. Non sono state previste soluzioni alternative perché non ci sono strutture limitrofe che possano garantire la sicurezza. Quindi per i circa 200 bambini di Sommovigo e Franceschini niente scuola, si farà ritorno il 18 ottobre, salvo imprevisti.

