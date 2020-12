Paolo Travisi

Maker Faire diventa digitale. Il mondo dell'innovazione e dei makers, raccontato dalla più importante manifestazione europea del settore, risponde alla sfida del Covid, con una piattaforma digitale e gratuita. Abbiamo fiducia nel futuro e andiamo avanti anche in queste condizioni difficili ha detto Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, organizzatrice di Maker Faire attraverso l'azienda Innova Camera, che può contare anche sul contributo de Il Messaggero, come main media partner. Dal 10 al 13 dicembre, registrandosi su makerfairerome.eu, si potranno visitare virtualmente 300 stand dei makers e partecipare alle oltre 100 conferenze live.

TEMI PRINCIPALI La piattaforma è divisa in canali tematici, tra i punti di forza di Maker Faire, non manca il mondo della robotica e dell'intelligenza artificiale, con decine di progetti dei singoli maker e prototipi di centri di ricerca ed università, tra cui Hyfliers, il primo robot al mondo con mobilità ibrida aerea e terrestre. Grande attenzione alla sostenibilità ed all'agrifood, con la presentazione di 60 innovazioni per l'agricoltura e l'ambiente. E non mancano innovazioni per il mondo sportivo e della moda.

ACEA E L'INNOVAZIONE

Acea, sponsor per il 7° anno, presenterà le soluzioni più innovative applicate ai propri settori industriali, acqua ed ambiente. L'appuntamento con MF è l'occasione per ribadire l'impegno che l'azienda dedica all'innovazione ha dichiarato la presidente di Acea, Michaela Castelli. Due i progetti: SmartComp, sul compostaggio a chilometro zero e l'app Waidy, per sensibilizzare i giovani sui temi del risparmio idrico e del minor utilizzo di plastica.

ARTE E MUSICA

Per il 2° anno torna Maker Art, 40 opere d'arte digitali realizzate da artisti di tutto il mondo, mentre la musica in chiave tecnologica è presente in Maker Music, che promuove il dialogo tra innovatori, musicisti e fans. Sul palcoscenico virtuale di MF saliranno in molti, Samuel Bersani, Arisa, Frankie Hi NRG.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 05:01

