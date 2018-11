Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiLivornese come il regista Paolo Virzì. È con lui che Paolo Ruffini ha debuttato al cinema, per poi arrivare al grande pubblico nei cinepanettone, fino al debutto come regista con Fuga di Cervelli. L'attore toscano ha continuato a nutrirsi di comicità sul palco di Colorado e a scrivere i suoi spettacoli a teatro. Tra un sipario e l'altro ha scoperto che si può far ridere, in modo diverso. Insieme a un gruppo di attori con sindrome di Down ha portato in giro nei teatri lo spettacolo Up&Down, che stasera debutta al Brancaccio.Qual è la genesi di Up&Down?«Anni fa incontrai Lamberto Giannini che lavora con la disabilità in un laboratorio teatrale e mi son detto finalmente qualcosa con un senso. Ho deciso di farne un varietà, in cui cerco di fare il mio one man show per mostrare tutte le mie qualità, mentre i disabili mi sabotano, dimostrando di essere molto più abili di me».Cosa ha scoperto di sé lavorando con loro?«I ragazzi hanno un rapporto molto fisico, ti abbracciano spesso e mi sono accorto che avevo più facilità a ridere, piuttosto che a stare coi normaloidi, sempre pronti a lamentarsi. Dopo molto tempo passo con loro, fatico a tornare alla vita normale».Stiamo perdendo il contatto con le emozioni?«Sì, abbiamo difficoltà a riconoscerle e siamo più attratti dalle negatività. Se vediamo due persone che si baciano non ci badiamo, se si picchiano le riprendiamo col cellulare. Ci interessano più i fatti del Grande Fratello, che quello che succede a casa nostra, preferiamo i like ai rapporti sinceri».È cambiato il suo rapporto coi social?«Sì, perché c'è molta più vita nel sociale che su Instagram, dove c'è una proiezione ideale, non la vita vera. Prima guardavo molto il telefono, ora le nuvole. La diversità sui social spesso è vissuta come un affronto, rischiamo l'omologazione».Facendo questo spettacolo ha sentito il pregiudizio?«Certo, il pregiudizio non ce l'ha il pubblico, ma gli addetti ai lavori che non si aspettano la proposta di un qualcosa di serio. Ma alla fine mi hanno fatto anche i complimenti».Compirà 40 anni a teatro. Meglio oggi o a 20 anni?«Mi piace fare le stesse bischerate che facevo a 20, ma con più consapevolezza. Ho un tatuaggio di Peter Pan, ma ora credo che sia un vigliacco perché non crescere sull'isola che non c'è è facile, invece è bello crescere restando bambini».Le sue priorità?«Mettere in circolo cose belle, provare a migliorare quello che si tocca. Non è banale ed è faticoso, ma non tutte le persone hanno voglia di farlo».riproduzione riservata ®