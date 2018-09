Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiLe tradizioni non vanno dimenticate. Ne è convinto Antonello Costa, talento comico siciliano, che dopo 30 anni di carriera, continua ad ispirarsi agli anni gloriosi dell'avanspettacolo. E quello che sta per portare in scena al Teatro Olimpico, Ridi con me, è un omaggio a quella forma di teatro, antica ma rinnovata in un varietà moderno, ricco dei tanti personaggi interpretati sui palcoscenici italiani.Su Instragram si definisce un artigiano della comicità.«Da anni siamo una delle poche compagnie di avanspettacolo, come quelle degli anni 50 che giravano l'Italia. Facciamo varietà, dal canto al ballo, alla recitazione, tutto realizzato da me, come un artigiano di una bottega».Cosa farà in Ridi con me?«Il meglio degli ultimi 15 anni, scegliendo due numeri da ogni spettacolo e la ciliegina sulla torta è la regia di Maurizio Battista».Non c'è rivalità con un altro comico?«Quando uno conosce il proprio mestiere ed il valore artistico, le collaborazioni sono solo positive, non si può essere invidiosi. Con Battista ci conosciamo dal 96, feci uno spettacolo nel suo locale. È stato lui a propormi per il grande salto al Teatro Olimpico».Perché le piace trasformarsi in altri personaggi?«I comici moderni sono figli dell'avanspettacolo. Alberto Sordi e Totò, venivano da quel mondo. Io adoro il teatro in cui posso mettermi alla prova con la mia comicità, ma in Italia si etichettano gli artisti, c'è una rigida forma di chiusura, ecco perché molti fanno sempre lo stesso ruolo».È più difficile far ridere senza la popolarità della tv?«Quando apri il sipario, il pubblico può avere il filtro della tv, ma nel live se non sai far ridere non ci sono alibi. Spesso chi diverte in tv, a teatro non fa ridere».Il commento più bello che ha ricevuto?«Una signora anziana che vide Totò allo Jovinelli, mi ha detto con lei mi sono venuti in mente gli odori di quegli anni. Quelli negativi li ho ricevuti dal mondo dello spettacolo».Lei è romano d'adozione. Come si trova in questa città?«Il romano è il simbolo dell'italianità, una persona di cuore con valori forti, come l'ospitalità. Nello spettacolo faccio un omaggio alla città che mi ha accolto, con un medley di canzoni che hanno Roma nel testo».riproduzione riservata ®