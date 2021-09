Paolo Travisi

Le immagini su Instagram di belle donne in pose sensuali ed ammiccanti influenzano negativamente la percezione della soddisfazione corporea. E spingono le più fragili a pensare alla chirurgia estetica per assomigliare il più possibile ai modelli tutte curve e fattezze strabilianti che dominano la realtà virtuale.

A sostenerlo è uno studio condotto dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova e University of Surrey, ideato da Francesca Guizzo, ricercatrice in psicologia sociale con l'ausilio di Natale Canale e Fabio Fasoli.

«Lo studio è stato condotto su 247 donne tra i 19 e 32 anni, sottoposte ad un video di 4 minuti che riproponeva lo scroll di 15 foto reali di donne sessualizzate o non sessualizzate, vestite o in costume - precisa Canale - con i commenti positivi sul corpo e neutri sulle location, senza rivelare se gli account fossero uomini o donne».

Prima dell'esperimento è stato chiesto alle partecipanti di compilare un questionario sul grado di utilizzo di Instagram. Poi, in modo casuale, le stesse donne sono state invitate a visualizzare uno dei quattro video raffiguranti post di Instagram. «Dopo la visione riproponevamo domande sull'insoddisfazione corporea, l'umore e l'interesse per la chirurgia estetica.

Tutte le partecipanti sottoposte a foto sensuali si sono dette insoddisfatte del loro corpo, ma solo chi aveva una tendenza all'uso problematico e compulsivo di Instagram ha espresso l'intenzione di voler intraprendere interventi chirurgici per migliorare l'aspetto», rivela Canale. Il gruppo di studiosi è rimasto sorpreso dal risultato dello studio. «Ci aspettavamo che le parole avessero un peso nella percezione dell'insoddisfazione, invece è l'immagine ad influenzare le partecipanti».

«Credo che la diffusione di messaggi di body positivity possa aiutare a migliorare la percezione corporea delle donne, così come la promozione di un uso attivo e non passivo di Instagram - aggiunge Francesca Guizzo - non seguire più account che incoraggiano un confronto con standard di bellezza irrealistici e basati sulla sessualizzazione può aiutare a prendere il controllo sugli effetti che i social hanno sull'immagine corporea e sul benessere».

