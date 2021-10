Paolo Travisi

Le idee spesso nascono da esigenze pratiche. Come nel caso di Ernesto, app e piattaforma online, che offre in tutta Italia una serie di servizi per la casa o per la persona, dall'elettricista all'estetista, dalla pensione per cani alla ditta di traslochi.

L'intuizione appartiene ad un giovane romano di 26 anni, Riccardo De Bernardinis, che in poco tempo ha raccolto l'attenzione, rara, di un investitore della Silicon Valley, in California, la culla delle migliori startup al mondo. «Avevo necessità di un idraulico in tempi brevi ma riuscii a trovarlo solo grazie al passaparola» sottolinea De Bernardinis che, parlando con il professionista, intuì che il punto di vista del problema andava rovesciato.

«Tutti noi abbiamo bisogno di questi servizi, ma solo all'occorenza, per professionisti ed artigiani, invece, la ricerca di lavoro e nuovi clienti è quotidiana» aggiunge l'imprenditore, che dopo pochi mesi, nel 2016, ha lanciato una prima versione online di Ernesto, ma dopo aver ricontattato 20 mila utenti iscritti, per conoscerne il grado di soddisfazione ha sviluppato il passaggio successivo «perché la prima versione non era ancora funzionale, mancavano le offerte di lavoro online, così Ernesto si è trasformato in un marketplace dove la ricerca di un professionista s'incrociava con l'offerta».

Oggi la piattaforma è suddivisa in 500 categorie di servizi su tutto il territorio italiano, conta una media di oltre 2 milioni e 500 mila utenti annui e connette clienti alla ricerca di preventivi con oltre 50.000 professionisti e ditte. «Per l'utente basta scegliere il servizio, rispondere ad alcuni quesiti e la sua richiesta viene girata a 100 professionisti di zona, che dietro il pagamento di un abbonamento mensile, è libero di sviluppare un preventivo e contattare il cliente.

Inoltre, Ernesto.it mostra le recensioni, le foto, le informazioni del profilo per permettere una scelta più accurata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

