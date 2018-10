Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiLa suspense di Alfred Hitchcock, un po' di graffiante umorismo, con una strizzata d'occhio alla british comedy. 39 Scalini è il titolo dello spettacolo di scena al Teatro Roma (fino al 4 novembre), ispirato all'omonimo film del maestro del brivido, che girò nel 1935, prima del grande successo a Hollywood. E di quella celebre versione cinematografica, riprende il ritmo serrato, la complessità psicologica dei personaggi e la tensione narrativa, tenuta alta, grazie al continuo travestimento davanti agli occhi del pubblico - dei quattro attori in scena.Marco Zordan, interpreta il protagonista, un uomo d'affari intrappolato in un giallo senza uscita, mentre gli altri tre (Alessandro Di Somma, Matteo Cirillo, Diego Migeni) danno vita a 38 personaggi. Per un totale di 39, come gli scalini. Ecco allora che gag divertenti, seguono momenti thriller, tra citazioni hitchcockiane e colpi di scena.Per il regista Leonardo Buttaroni «l'idea era quella di far interpretare agli attori ogni singolo personaggio come se fosse il vero protagonista di un thriller», per accendere la fantasia dello spettatore attraverso continue «trovate sceniche basate sulle intenzioni degli attori che smuovono un infantile gioco d'illusione».