Paolo Travisi

La frase cult del Gladiatore ripetuta trenta volte, l'applauso di Stanley Kubrick al doppiaggio di Full Metal Jacket, ma anche l'indigenza dopo la morte del padre e i tanti mestieri, dal facchino al camionista per mantenere madre e fratelli. Il Talento di essere nessuno, autobiografia di Luca Ward, il più celebre doppiatore italiano, voce di Russell Crowe, Hugh Grant e tanti altri, è ricca di emozioni e colpi di scena. Proprio come un film.

A 13 anni senza padre e sua madre senza lavoro. La sua vita è iniziata in salita. Cosa le ha lasciato quel periodo?

«Mi ha insegnato ad affrontare le avversità con forza e lealtà. Ero il signor nessuno, non ho vissuto nell'agio, ma forse non sarei diventato ciò che sono oggi».

Sua nonna e i suoi genitori erano attori, lei voleva fare altro?

«I miei genitori erano bravi, ma non sono stati fortunati, noi figli li abbiamo visti spesso preoccupati perché i soldi erano pochi. Avrei voluto fare un mestiere solido, come il pilota di aerei».

Ma poi ha scoperto la sua voce.

«Ferruccio Amendola una volta mi disse nel tuo Dna c'è il dono per far diventare le parole immortali e la gente per strada ti urlerà le frasi dette da te al cinema. E così è stato».

Il Gladiatore le ha cambiato la vita?

«Mi ha reso popolare al grande pubblico, la mia voce ha incuriosito le persone e i registi mi hanno cercato per tornare in tv e in teatro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA