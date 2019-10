Paolo Travisi

L'innovazione riparte da Roma con Maker Faire, la più importante manifestazione a livello europeo, dedicata all'innovazione e tecnologia, dove i protagonisti sono i makers. Dal 18 al 20 ottobre alla Nuova Fiera di Roma, prende il via la settima edizione, organizzata dalla Camera di Commercio, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Carbon neutral e plastic free sono le due parole chiave, che identificano il salto in avanti della fiera verso temi green di grande attualità. Sette i padiglioni su 100 mila mq di area espositiva, 40 paesi presenti per un totale di 600 progetti esposti. Economia circolare, robotica, intelligenza artificiale, sportech e agri tech, sono alcuni dei temi che fanno da filo conduttore a Maker Faire 2019, con un bella novità: la tecnologia applicata all'arte, in un percorso di installazioni artistiche unite all'hi-tech. Si parte, come da tradizione, il 18 mattina con l'educational day per gli studenti da tutta Italia (lo scorso anno erano 27 mila) e poi cancelli aperti al pubblico fino a domenica sera.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA