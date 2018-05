Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiL'Accademia di Santa Cecilia scopre la sua anima pop. Merito di Antonio Pappano, direttore musicale dell'Orchestra, che per l'apertura della prossima stagione, dirigerà uno dei musical di Broadway più celebri. Anzi popolari. West Side Story, ispirato alla tragedia di Romeo e Giulietta, debuttò nel 1957 con le musiche del geniale Leonard Bernstein. Hollywood ne amplificò il successo con dieci Oscar. La scelta fuori dagli schemi di Pappano si muove in due direzioni. L'omaggio a Bernstein, per chiudere le celebrazioni del centenario della nascita. E l'attualità di un pezzo iconico della nostra storia, che ha segnato più generazioni, parlando di conflitti tra i giovani e rifiuto dell'intolleranza.Il musical infatti, racconta il tormento di Tony e Maria, membri di gang rivali, che decidono di amarsi. Per Pappano gli insegnamenti di Bernstein, partono dalla musica, uscendo dai suoi confini. «Dobbiamo vivere il suo esempio ogni giorno. La passione che aveva per le persone semplici» e la convinzione che la musica dovesse toccare la gente. Un altro omaggio alla sua terra, quella dell'entertainment, passa di nuovo dal musical Un americano a Parigi di George Gershwin. A partire dal 12 ottobre, Santa Cecilia proporrà una stagione ricca di star italiane ed internazionali, per un totale di ventotto concerti sinfonici, diciotto da camera e tour tra Europa ed Asia.Tra i nomi più importanti, Kirill Petrenko, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung ed il debutto alla guida dell'Orchestra di Sir J.E. Gardiner. Tra i grandi compositori, John Adams che porterà per la prima volta in Italia, The Gospel according to the Mary, dove la Passione di Cristo diventa l'emarginazione dei senzatetto. Attesa anche per il ritorno del direttore ospite principale Mikko Franck, per tre produzioni e per l'appuntamento con il Direttore onorario Yuri Temirkanov, in gennaio e a metà maggio con l'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo.riproduzione riservata ®