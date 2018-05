Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo Travisi«Il teatro resta il luogo di emozioni insostituibili, nonostante la frenesia di un mondo sempre più social». Ne è convinta la direzione artistica del Teatro Olimpico che presenta gli artisti della prossima stagione. Pre-apertura di Antonello Costa, «pensavo mi volessero ai popcorn, dopo anni di gavetta sono felice», per la regia di un altro comico navigato, Maurizio Battista. «Già si capisce la qualità dello spettacolo», sottolinea alla stampa, anticipando il suo spettacolo sulla paternità: «A 59 anni di nuovo padre, così compro i pannolini per due».L'apertura ufficiale è affidata a Vittorio Sgarbi che porta a teatro la figura geniale di Leonardo, «un personaggio molto popolare», sottolinea il critico. Come sono molto amate le canzoni di Massimo Ranieri che ritorna in Sogno e son desto. Dopo il successo nei musical, Lorella Cuccarini debutta nella prosa, al fianco di Giampiero Ingrassia, collega dai tempi di Grease. In cartellone gli sketch di Lillo e Greg nei panni di supereroi, «un sogno che avevamo da ragazzini», Antonio Giuliani che parla dell'insensibilità dei romani, la prima mondiale dei Momix con Alice e un musical sulle canzoni di Pino Daniele. Da ricordare, infine, la coppia Solenghi/Lopez. «Torniamo con emozione, perché nel 1992 c'era anche Anna Marchesini, in scena portiamo un pezzo di lei».