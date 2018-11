Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiIl sogno del cinema d'autore, guardando i film del Neorealismo, poi il diploma d'attrice in una delle scuole più prestigiose dove imparare il mestiere. Ma la vita non è un film e Tosca D'Aquino, si ritrova a far ridere nei film di Pieraccioni. In testa rimane il primo amore, un film impegnato. E sogna un ruolo da cattiva senza ritorno. Nel frattempo, al Sistina (dal 21 novembre) in uno spettacolo inedito. E comico.In Belle ripiene si cucina a teatro, una novità?«È un'idea deliziosa avere 4 donne in cucina, io sono in cerca della stella Michelin, quindi comando, poi si parla tanto di uomini, li mazzoliamo un po' e alla fine il pubblico mangia».La cucina è ancora il luogo di ritrovo della famiglia?«Vengo da una famiglia di persone che amavano cucinare e anch'io amo stare tra le pentole. I miei figli amano le cose che cucino, e penso sia un luogo importante. Quanto sono belle le tavolate di Natale».Nel 1996 Il Ciclone di Pieraccioni fece boom al botteghino, che ricordo ha?«Non potevamo immaginare un tale successo. Ci siamo divertititi e mi ha dato la popolarità, quando ero ancora molto giovane».Oggi quegli incassi sono impensabili?«Le nuove piattaforme hanno reso il periodo difficile, non solo in sala. Sono in tv con I Bastardi di Pizzofalcone con ottimi ascolti se paragonati al contesto, ma quando ho lavorato con Panariello abbiamo avuto quasi più spettatori di Sanremo».Ha iniziato in film drammatici, poi tanti ruoli comici. Cercava questo?«Ho avuto Monica Vitti come insegnante, lei iniziò con Antonioni e poi è diventata la regina della commedia. Quando facevo l'Accademia, sognavo il grande cinema, in famiglia guardavamo De Sica, poi ho avuto ruoli brillanti e ci sono state delle chance, ma in Italia o fai ridere o fai piangere».L'incontro che le ha cambiato la vita?«Sono quelli piccoli che contano. Devo molto a Pieraccioni, sono cresciuta molto con Panariello e legata a Salemme, con lui da giovani frequentavamo Luca De Filippo».Napoletana d'origine, romana d'adozione. Due città difficili da vivere?«Quando mi trasferii a Roma 30 anni fa, mi sembrava un posto fantastico. Oggi Napoli ha grande energia, Roma invece è in una crisi nera. Le faccio un esempio. Tempo fa è venuta mia zia, è scesa dalla macchina direttamente in una buca e si è rotta le gambe».