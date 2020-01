Paolo Travisi

I supereroi senza qualità, ideati da Lillo&Greg tornano in scena all' Olimpico, in Gagmen, uno spettacolo a sketches, in cui la coppia comica toglie quella patina di serietà ai supereroi fumettistici, campioni di incasso al cinema, trasformandoli in paladini dell'inettitudine. E della risata.

Greg, vi aspettavate un successo così grande?

«Il richiamo dei super eroi ha grande presa sul pubblico e poi gli sketches, a differenza della commedia, sono più immediati e permettono al pubblico di divertirsi senza troppi pensieri».

Dal teatro al cinema, con D.N.A., con cui debuttate alla regia. Perché il grande salto?

«Avevamo esigenza di scrivere un film divertente, ma anche gradevole alla vista, con belle inquadrature e tante citazioni da Kubrick a Woody Allen. Spesso le commedie in Italia sono fatte col minimo sindacale, campo e controcampo, per questo ci siamo messi alla regia».

Non ha citato nessun italiano.

«Amiamo Monicelli, Risi, Scola, ma sono film degli anni '50, con una regia fantastica, che ha una sua datazione, mentre il nostro umorismo vive di situazioni, come molto cinema americano».

Cosa racconta il film?

«Due disadattati dai tempi della scuola: io sono il secchione inadatto ai rapporti sociali, Lillo è un bulletto che chiede le merende come pizzo. Cresciamo e la situazione non cambia a livello di relazione, ma io faccio degli esperimenti per la trasmissione del Dna, così quando ci incontriamo di nuovo, ci viene l'idea di fare da cavie per scambiarci il carattere».

Perché vi interessa raccontare personaggi con disagi?

«Io e Lillo abbiamo avuto un passato da nerd e timidi, quindi c'è un riferimento autobiografico. Un disagio che abbiamo curato con i superpoteri dell'umorismo».

E l'ipotesi scientifica è plausibile?

«Si ci siamo consultati con un genetista e abbiamo saputo che in Cina stanno già facendo questo tipo di esperimenti».

Piazza G. da Fabriano, 17, fino a sabato, bigl. da 46 a 27,50 euro

L'intervista integrale su Leggo.it

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA