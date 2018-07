Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiHanno trovato il loro spazio nella comicità televisiva, a colpi di politicamente scorretto e battute irriverenti. Dalla gavetta nei villaggi turistici a fenomeno cult nella prima serata Mediaset, la coppia di comici, Pio e Amedeo, porta la stessa genuinità trash di Emigratis nei teatri d'Italia. Dopo il tour invernale, Tutto fa Broadway, calca i palcoscenici estivi - il 9 luglio al Foro Italico - e Amedeo Grieco, l'alter ego di Pio D'Antini, spiega le ragioni di un successo, che sorprende anche loro.Come vi siete conosciuti?«Siamo nati nella stessa stanza di maternità. Da ragazzini siamo cresciuti insieme nella periferia popolare di Foggia, passando dall'animazione turistica alle emittenti locali».Una comicità di pancia che sembra ispirata al cinema anni 80?«Ci siamo nutriti delle commedie di Lino Banfi, ma quella comicità era costruita perché interpretata in un film, invece noi l'abbiamo portata nella realtà».Come spiega la grande popolarità di Emigratis?«Piace soprattutto ai giovani, perché capiscono che non è una cosa scritta e pensata. Le persone si accorgono che facciamo un personaggio, ma tutto intorno è vero».A teatro con Tutto fa Broadway. Cosa fate?«Abbiamo cercato di rompere gli schemi del classico spettacolo. C'è molto contatto col pubblico, li tocchiamo, rubiamo i portafogli come in Emigratis, raccontiamo il nostro percorso, la sorpresa nel sapere che la gente paga per vederci, ma soprattutto la fortuna di poter vivere con questo mestiere».Cosa la scandalizza?«Che in tv ci siano tante cose costruite, e che si prenda in giro il pubblico a casa. Mi capita di sentirmi in imbarazzo e di cambiare canale».Il rapporto col successo?«Difficile quando vorrei godermi un momento con mio figlio e mi chiedono un selfie, ma fa parte del mestiere. Mi basta parlare con mio padre, che con lo stipendio da portinaio ha mantenuto quattro figli, per tornare coi piedi per terra. Se gli dico sono stressato, mi manda a quel paese».Un domani, senza Pio, lo vedrebbe?«Ci scherziamo spesso. Quando morirà qualcuno dei due, i primi anni li faremo con la sedia vuota e la maglietta col nome (ride). In realtà siamo un'entità sola. Nella giostra dello spettacolo, ci sono alti e bassi, vivere questi sbalzi è difficile, e lo sarà. Non riesco a vedermi distante da Pio, insieme ci proteggiamo a vicenda».riproduzione riservata ®