Paolo Travisi

Ha debuttato al cinema con Bellocchio, ma il suo matrimonio è artistico con la recitazione. Alla prima edizione di Asylum Fantastic Fest, domenica, a Valmontone porterà Haberramente, spettacolo in cui racconta la passione per la musica, tra prosa e poesia.

«Farò lo chansonnier, alternando le canzoni della mia vita, Tenco, Dalla, Paoli, alla poesia di Charles Bukowski, che da anni porto in teatro con dei reading. Io, come Bukowski, non ho mai accettato il compromesso».

La sua passione per la musica è meno nota, eppure ha pubblicato quattro album

«Mi son sempre divertito a suonare nei piano bar. Un giorno fui invitato a cantare a Roma, un famoso critico scrisse una recensione, che colpì De Gregori che scrisse La Valigia dell'attore. Iniziai a pubblicare album».

Cinquant'anni attore. È stata fortuna, bravura, forza di volontà?

«Tanta forza di volontà, ma senza talento non puoi fare spettacolo. Ho sempre cercato di fare cose che avessero un senso, mai banali. Ho visto gente commossa, divertita, a volte mi sentivo uno dei Rolling Stones».

Cosa ha inseguito in questi decenni?

«Premi e applausi sono gratificazioni, ma non l'ho mai fatto per apparire. È sempre stata un'esigenza, quasi una malattia propositiva. È l'unico amore che non mi ha mai tradito».

Anche una cura?

«Ho cercato di conoscermi a piccole dosi. Attraverso il lavoro mi sento bene e fuori da un quotidiano che a volte si manifesta con brutte cose. Il lavoro mi ha salvato, nei momenti bui».

Non mi sono mai preso cura di me come uomo, ma come artista. Parole sue, che significano?

«Questo mestiere è un gioco che ti fa vedere da fuori, ma ad un certo punto mi sono sentito arido, volevo creare la vita. Mia figlia Celeste è la donna della mia vita, un antidoto al pensiero della morte, perché quando ricorre l'idea, averla come erede è meno disperante.»

Ha lavorato con Monicelli, Bellocchio, Risi, Pupi Avati, Tornatore. A chi è più legato?

«A Pupi Avati con Regalo di Natale devo tanto, ma sono debitore con tutti, anche se ho dato tanto. A teatro ho sempre fatto il protagonista, al cinema bei ruoli, ma anche il piccolo ruolo di poche battute non è mai stato di servizio.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA