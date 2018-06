Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiGenerosità è la parola chiave di Risorgi Marche, il festival musicale, ideato da Neri Marcorè per aiutare chi ha perso persone, case, pezzi della propria vita nei terremoti del 2016.Quando ha deciso di dar vita a Risorgi Marche?«Dopo la seconda scossa di terremoto, ho visitato le tendopoli e le persone chiedevano di non essere abbandonate, così ho pensato ad una serie di eventi con diversi artisti, per portare turismo in quei territori».Il significato del festival va oltre l'evento in sé?«Per le persone è un'occasione di poter parlare della propria esperienza, confrontarsi con gli altri, sentire la solidarietà. I concerti sui prati, di giorno senza palchi, mettono tutti sullo stesso piano».La sua infanzia marchigiana, com'è stata?«Felice. Ho vissuto lì fino ai diciotto anni, dopo l'università sono sceso a Roma dove ho iniziato a fare spettacoli. Ma per me casa restano le Marche».Lei passa dal cinema, alla tv, dalla musica al teatro, cosa muove le sue scelte?«In base a quello che vedrei. Ho sempre pensato che accettare un'offerta di lavoro in quanto tale, non fosse sufficiente. Va fatto se puoi esserne fiero».Farebbe il giudice di un talent?«Mi sentirei in imbarazzo, mi è stato proposto, ma non mi piace giudicare e decidere il destino di una persona con un voto. Sarei un giudice acritico, darei dieci a tutti. Non voglio rovinare la vita a nessuno».Ha studiato come interprete parlamentare, la politica è rimasta nelle sue imitazioni. Ora non la diverte più?«Fare satira è importante, ma dopo anni, ho perso l'entusiasmo. E poi la politica non ha più l'istituzionalità di un tempo. Oggi prima di comprendere il pensiero di un politico devi scavare tra demagogia ed insulti, siamo arrivati al punto in cui si rimpiange Andreotti».Lei è romano d'adozione, città di cui spesso si parla male. Lei come la vive?«Come dice Luca Barbarossa, Roma è di tutti, un pensiero bellissimo, ma anche un limite. Ognuno pensa che possa essere gestita in modo personale. Roma ha bisogno del rispetto dei romani. Le soluzioni rapide non esistono, ma il difetto grave della politica è non avere più lungimiranza. Roma deve rifarsi il trucco sempre e non arrivare all'emergenza, ispiriamoci alle città più moderne».riproduzione riservata ®