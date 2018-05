Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiÈ stato tra i pionieri dell'alternative rock. Mauro Ermanno Giovanardi arriva questa sera all'Auditorium per presentare l'album La mia generazione, insieme ad ospiti doc: Rachele Bastreghi (Baustelle), Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Cristina Donà, Marina Rei, Raiz. Folgorato dai Clash, Giovanardi ha deciso di fare musica dopo un concerto di Patti Smith.È vero che ha iniziato vendendo la bici per comprarsi basso e amplificatore?«Passavo le estati in campagna, ma a 17 anni prendo la pertosse e non posso salire sulla bici per tre mesi. A casa dei miei cugini ho scoperto i classici del rock, ho venduto la bici per iniziare a suonare».La mia generazione, è un tributo agli anni 90. Perché?«Volevo fare un omaggio vero, senza retorica. Ho raccontato una stagione irripetibile, in cui artisti non allineati alle major, hanno raggiunto il grande pubblico. Ricordo che ad un festival eravamo duecento, poco dopo al concerto del 1° maggio, settecentomila persone».È legato a Roma?«Molto, ho tanti amici, frequento San Lorenzo. Roma è così affascinante, per uno che voleva fare l'archeologo come me».Della generazione talent che ne pensa?«Non possiamo essere paragonati. Internet ha cambiato tutto. Provo un po' di tristezza. Se Leonard Cohen o Bob Dylan avessero dovuto fare le selezioni dalla De Filippi, avremmo perso due artisti pazzeschi».Lo farebbe il giudice come il suo amico Manuel Agnelli?«Tanti farebbero carte false, ma non voglio giudicare. Prima di Manuel ho anche fatto un colloquio con X-Factor».Cosa non l'ha convinta?«Mi sembra una scorciatoia. Tra X-Factor ed Amici avranno fatto audizioni a centomila ragazzi, speso milioni, ma in pochi vendono. Se i soldi li avesse spesi il manager di una casa discografica lo avrebbero preso a calci. La musica nei talent è l'ultima cosa».riproduzione riservata ®